ua ru
Пн, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Армия РФ утром обстреляла Авдеевку двумя ракетами: есть раненые (фото)

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 12 июня 2023 12:29
Армия РФ утром обстреляла Авдеевку двумя ракетами: есть раненые (фото) Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Авдеевке Донецкой области 12 июня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Два человека получили ранения во время утреннего удара российской армии двумя ракетами по Авдеевке 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Двое раненых гражданских, изуродованные Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале - так выглядит Авдеевка после очередного авиаудара", - рассказал он.

По словам Кириленко, оккупанты в очередной раз ударили по городу сегодня утром, в 09:10, двумя ракетами.

Обстрелы Авдеевки

Город Авдеевка Донецкой области на данный момент находится на линии фронта и его постоянно обстреливают оккупанты. К примеру, под утро РФ массированно обстреляла населенный пункт из артиллерии. Снаряды попали в район автобазы. Ситуация в Авдеевке настолько сложна, что в начале мая было принято решение эвакуировать всех гражданских из города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка
NEWS
Украинские военные деоккупировали село в Запорожской области
Украинские военные деоккупировали село в Запорожской области
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны