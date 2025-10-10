Обстрелы энергетики Россией: в ЕС готовы помогать Украине с прохождением зимы

Она заявила, что ЕС осуждает российские теракты против энергетики и напомнила, что атаки на критическую инфраструктуру Украины не является чем-то новым - это происходит с начала войны. Российские атаки наносят ущерб не только энергетике, но и больницам, школам и тому подобное.

"Россия хирургически и стратегически уничтожает, атакует и нацеливается на украинскую энергетическую инфраструктуру, и это абсолютно позорно", - сказала она.

По словам Итконен, украинская власть находится на связи с представителями власти стран ЕС и G7. Поддержка Украины будет продолжаться.

"ЕС... будет продолжать поддерживать Украину как в плане восстановления инфраструктуры, так и в предоставлении зимней помощи, как это было в прошлом году. У нас есть дополнительные мощности как для Украины, так и для Молдовы, и мы будем продолжать помогать. Сейчас продолжаются интенсивные дискуссии, и Украина может рассчитывать на нашу поддержку в будущем, поскольку на улице становится холоднее", - подчеркнула она.