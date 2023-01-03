Журналисты Франции попали под обстрел в Краматорске во время прямого эфира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1 .

Так, журналисты Поль Гаснье, Элоиза Грегуар и Тео Палфрэ оказались в Краматорске (Донецкая область). Незадолго до выхода в эфир они были ошарашены обстрелом в нескольких десятках метров от того места, где находились.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.



Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023

В свою очередь оккупанты вместо Краматорска "увидели" там Дружковку (Донецкая область). Они заявили, что якобы ракетными ударами накрыли ледовую арену и гостиничный комплекс, а в гостинице жили иностранцы.