Журналисты Франции попали под обстрел в Краматорске во время прямого эфира
Французские журналисты стали свидетелями ракетного удара по Краматорску. Обстрел произошел в прямом эфире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.
Так, журналисты Поль Гаснье, Элоиза Грегуар и Тео Палфрэ оказались в Краматорске (Донецкая область). Незадолго до выхода в эфир они были ошарашены обстрелом в нескольких десятках метров от того места, где находились.
A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023
Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge
В свою очередь оккупанты вместо Краматорска "увидели" там Дружковку (Донецкая область). Они заявили, что якобы ракетными ударами накрыли ледовую арену и гостиничный комплекс, а в гостинице жили иностранцы.
Как сообщалось, российские оккупанты вечером 2 января атаковали Краматорск (Донецкая область). Граждан призывали находиться в хранилищах.
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