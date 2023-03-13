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Россияне разработали план эвакуации коллаборантов из Васильевки в Запорожской области

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Васильевка, Понедельник 13 марта 2023 15:19
Россияне разработали план эвакуации коллаборантов из Васильевки в Запорожской области Фото: Россияне разработали план эвакуации коллаборантов из Васильевки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированных территориях Запорожской области продолжается разработка планов эвакуации коллаборантов при отступлении российских военных в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты разработали план эвакуации чиновников вражеской "администрации" и их родственников из временно захваченной Васильевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллаборанты с семьями должны сбежать в Крым за два часа до отступления российских военных.

Россияне разработали план эвакуации коллаборантов из Васильевки в Запорожской области

"Соответствующим планом россияне хотят успокоить предателей, ведь у них есть панические настроения. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатацию украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", - пояснили в ЦНС.

Напомним, что российские захватчики продолжают разграблять временно оккупированные территории Запорожской области.

Командование ВС РФ продолжает осуществлять мероприятия, направленные на создание представления о существенном наращивании своих сил и средств в Запорожской области.

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