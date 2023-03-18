В Запорожье слышны взрывы
В Запорожье сегодня ночью, 18 марта прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
О причинах и последствиях взрывов официальной информации пока не сообщалось. В Запорожской ОВА призвали жителей региона находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.
Также в областной военной администрации обратились к жителям города с просьбой не распространять фото и видео материалы, чтобы таким образом не помогать врагу корректировать огонь.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 марта, российские военные обстреляли Камышевскую общину в Запорожской области и ранили женщину.
Напомним, что на оккупированных территориях Запорожской области продолжается разработка планов эвакуации коллаборантов при отступлении российских военных в Крым.
В понедельник, 13 марта, в Запорожской области изменено движение ряда поездов. Причиной для этого стало повреждение железнодорожной инфраструктуры из-за обстрелов.
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