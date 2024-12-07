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Обстрел Запорожья: среди погибших двое детей

Запорожье, Суббота 07 декабря 2024 15:23
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Обстрел Запорожья: среди погибших двое детей Фото: россияне ударили по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные вчера под вечер нанесли удар по Запорожью. В настоящее время известно, что среди погибших в результате вражеской атаки было два ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и исполняющей обязанности городского головы Запорожья Регины Харченко.

"Среди погибших двое детей - продолжается идентификация людей, которых убили россияне во время атаки по Запорожью", - сообщил Федоров.

Глава ОВА объяснил, что враг ударил по оживленному району, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой.

Обстрел Запорожья: среди погибших двое детей

"Получили ранения 26 человек. 10 погибли. Их личности сейчас устанавливаются. По предварительным данным, среди погибших двое детей" - подчеркнул он.

В то же время Харченко сообщила, что обе погибшие девочки были ученицами Запорожской гимназии №93.

"Россия убивает наших детей. Мир должен реагировать", - подчеркнула и.о. мэра.

Удар по Запорожью

Напомним, что вчера, 6 декабря, войска РФ нанесли удар по Запорожью. Известно, что в результате обстрела была разрушена СТО.

Украинский президент Владимир Зеленский также отреагировал на обстрел Запорожья.

Около полуночи в Запорожье завершили спасательную операцию. Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате авиаударов по Запорожье выросло до 25.

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