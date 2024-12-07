Обстріл Запоріжжя: серед загиблих двоє дітей
Російські військові вчора надвечір завдали удару по Запоріжжю. Нині відомо, що серед загиблих, внаслідок ворожої атаки, було дві дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та виконуючої обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіни Харченко.
"Серед загиблих двоє дітей - продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю", - повідомив Федоров.
Глава ОВА пояснив, що ворог ударив по пожвавленому району, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому.
"Дістали поранення 26 людей. 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються. За попередніми даними, серед загиблих двоє дітей" - наголосив він.
Водночас Харченко повідомила, що обидві загиблі дівчинки були ученицями Запорізької гімназії №93.
"Росія вбиває наших дітей. Світ має реагувати", - підкреслила в.о. мера.
Удар по Запоріжжю
Нагадаємо, що вчора, 6 грудня, війська РФ завдали удару по Запоріжжю. Відомо, що внаслідок обстрілу було зруйноване СТО.
Український президент Володимир Зеленський також відреагував на обстріл Запоріжжя.
Близько опівночі у Запоріжжі завершили рятувальну операцію. Раніше повідомлялось, що кількість постраждалих внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла до 25.
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