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Обстріл Запоріжжя: серед загиблих двоє дітей

Запоріжжя, Субота 07 грудня 2024 15:23
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Обстріл Запоріжжя: серед загиблих двоє дітей Фото: росіяни вдарили по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові вчора надвечір завдали удару по Запоріжжю. Нині відомо, що серед загиблих, внаслідок ворожої атаки, було дві дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та виконуючої обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіни Харченко.

"Серед загиблих двоє дітей - продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю", - повідомив Федоров.

Глава ОВА пояснив, що ворог ударив по пожвавленому району, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому.

Обстріл Запоріжжя: серед загиблих двоє дітей

"Дістали поранення 26 людей. 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються. За попередніми даними, серед загиблих двоє дітей" - наголосив він.

Водночас Харченко повідомила, що обидві загиблі дівчинки були ученицями Запорізької гімназії №93.

"Росія вбиває наших дітей. Світ має реагувати", - підкреслила в.о. мера.

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, що вчора, 6 грудня, війська РФ завдали удару по Запоріжжю. Відомо, що внаслідок обстрілу було зруйноване СТО.

Український президент Володимир Зеленський також відреагував на обстріл Запоріжжя.

Близько опівночі у Запоріжжі завершили рятувальну операцію. Раніше повідомлялось, що кількість постраждалих внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла до 25.

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