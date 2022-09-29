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Обстрел центра Славянска: спасатели нашли тело погибшей (фото)

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Славянск, Четверг 29 сентября 2022 19:36
Обстрел центра Славянска: спасатели нашли тело погибшей (фото) Фото: Обстрел центра Славянская: спасатели нашли тело погибшей (t.me/slv_vca)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 26 сентября, россияне нанесли удар по центру Славянска. В результате обстрела погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Славянской ВГА.

"В Славянске под завалами дома обнаружили тело женщины", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, женщина 1966 года рождения. Спасатели нашли ее тело при разборе завалов 3-этажного жилого дома.

Напомним, что 26 сентября россияне обстреляли центр Славянска.

Также, 27 сентября россияне нанесли ракетный удар по Славянску и Краматорску.

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