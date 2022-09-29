Обстрел центра Славянска: спасатели нашли тело погибшей (фото)
Фото: Обстрел центра Славянская: спасатели нашли тело погибшей (t.me/slv_vca)
В понедельник, 26 сентября, россияне нанесли удар по центру Славянска. В результате обстрела погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Славянской ВГА.
"В Славянске под завалами дома обнаружили тело женщины", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, женщина 1966 года рождения. Спасатели нашли ее тело при разборе завалов 3-этажного жилого дома.
Напомним, что 26 сентября россияне обстреляли центр Славянска.
Также, 27 сентября россияне нанесли ракетный удар по Славянску и Краматорску.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .