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Обстріл центра Слов’янська: рятувальники відшукали тіло загиблої (фото)

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Слов'янськ, Четвер 29 вересня 2022 19:36
Обстріл центра Слов’янська: рятувальники відшукали тіло загиблої (фото) Фото: Обстріл центра Слов’янська: рятувальники відшукали тіло загиблої (t.me/slv_vca)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 26 вересня, росіяни завдали удару по центру Слов'янська. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Слов'янської ВЦА.

"У Слов’янську під завалами будинку знайшли тіло жінки", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жінка 1966 року народження. Рятувальники знайшли її тіло під час розбору завалів 3-поверхового житлового будинку.

Нагадаємо, що 26 вересня росіяни обстріляли центр Слов’янська.

Також, 27 вересня росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську та Краматорську.

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