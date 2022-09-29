Обстріл центра Слов’янська: рятувальники відшукали тіло загиблої (фото)

В понеділок, 26 вересня, росіяни завдали удару по центру Слов'янська. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Слов'янської ВЦА.

"У Слов’янську під завалами будинку знайшли тіло жінки", - йдеться у повідомленні. За попередньою інформацією, жінка 1966 року народження. Рятувальники знайшли її тіло під час розбору завалів 3-поверхового житлового будинку.