Обстрел Сум: стало известно о пострадавших

Из-за совершенного сегодня, 11 апреля, российскими оккупантами обстрела Сум в городе пострадало два человека.
Об этом заявил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По словам Кобзаря, известно, что в Сумах сразу два человека получили ранения.
"Женщина травмировалась стеклом, у мужчины - контузия. Людей госпитализировали", - пояснил он.
Обновлено в 16:50.
Сумская областная военная администрация сообщила, что сегодня в 14:55 россияне совершили авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города Сумы.
"В результате удара, предварительно, травмированы три человека", - заявили в ОВА.
Кроме того, в результате удара:
Фото: россияне атаковали Сумы (t.me/Sumy_news_ODA)
Напомним, мы писали, что сегодня около 15 часов в Сумах раздались взрывы. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за пусков управляемых авиационных бомб.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в ночь на 12 апреля российские террористы атаковали территорию Украины:
В ходе защиты были привлечены авиация и мобильные огневые группы. В общей сложности удалось сбить 16 ударных БпЛА в пределах:
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