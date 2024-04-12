Обстріл Сум: стало відомо про постраждалих

Через здійснений сьогодні, 11 квітня, російськими окупантами обстріл Сум в місті постраждало дві людини.
Про це заявив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За словами Кобзаря, відомо, що у Сумах відразу двоє людей отримали поранення.
"Жінка травмувалася склом, у чоловіка - контузія. Людей госпіталізували", - пояснив він.
Оновлено о 16:50.
Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що сьогодні о 14:55 росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми.
"Внаслідок удару, попередньо, травмовано троє людей", - заявили в ОВА.
Крім того, в результаті удару:
Нагадаємо, ми писали, що сьогодні близько 15 години в Сумах пролунали вибухи. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через пуски керованих авіаційних бомб.
Крім того, РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 12 квітня російські терористи атакували територію України:
Під час захисту було залучено авіацію й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось збити 16 ударних БпЛА у межах:
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