UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Сум: стало відомо про постраждалих

Фото: росіяни атакували Суми (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через здійснений сьогодні, 11 квітня, російськими окупантами обстріл Сум в місті постраждало дві людини.

Про це заявив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами Кобзаря, відомо, що у Сумах відразу двоє людей отримали поранення.

"Жінка травмувалася склом, у чоловіка - контузія. Людей госпіталізували", - пояснив він.

Оновлено о 16:50.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що сьогодні о 14:55 росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми.

"Внаслідок удару, попередньо, травмовано троє людей", - заявили в ОВА.

Крім того, в результаті удару:

  • частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі;
  • пошкоджено 2 адміністративних нежитлових приміщення;
  • та 73 вікна в трьох житлових будинках.
 Фото: росіяни атакували Суми (t.me/Sumy_news_ODA)

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні близько 15 години в Сумах пролунали вибухи. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через пуски керованих авіаційних бомб.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 12 квітня російські терористи атакували територію України:

  • 17-ма ударними дронами типу Shahed, які були запущені із мису Чауда;
  • керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Донецької області.

Під час захисту було залучено авіацію й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось збити 16 ударних БпЛА у межах:

  • Миколаївської;
  • Одеської;
  • Херсонської та інших областей.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниОкупанти