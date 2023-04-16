Обстрел Славянска: под завалами могут находиться еще 4 человека

По состоянию на 8 утра воскресенья, 16 апреля, на месте разрушенного в результате обстрела 5-этажного дома в Славянске, длятся спасательные работы. Под завалами могут находиться еще 4 человека, поиски продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области 14 апреля. По состоянию на утро 15 апреля было известно о 9 погибших и 21 раненом. В этот же день из-под завалов достали тела еще 2 человек.

Всего в результате массированного вражеского удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.

Как отмечают в ГСЧС, в настоящее время проведен разбор 107 тонн разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются.

"Под завалами возможно нахождение еще 4 человек", - говорится в сообщении.

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