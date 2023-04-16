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Обстріл Слов'янська: під завалами можуть перебувати ще 4 людини

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Донбас, Неділя 16 квітня 2023 09:10
Обстріл Слов'янська: під завалами можуть перебувати ще 4 людини Фото: під завалами багатоповерхівки у Слов'янську Донецької області після обстрілу 14 квітня шукають ще 4 людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Станом на 8 ранку неділі, 16 квітня, на місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку у Слов'янську, тривають рятувальні роботи. Під завалами можуть знаходитись ще 4 людини, пошуки продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Під завалами можливе перебування ще 4 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ДСНС, наразі проведено розбір 107 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають.

"Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки", - додали рятувальники.

Загалом в результаті масованого ворожого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області 14 квітня. Станом на ранок 15 квітня було відомо про 9 загиблих та 21 пораненого. Цього ж дня з-під завалів дістали тіла ще 2 людей.

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