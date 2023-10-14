Обстрел Покровска и визит Рютте в Одессу: новости за 13 октября

Вчера, 13 октября 2023 года, российские войска нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области. А и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте посетил Одессу.

Война России против Украины: последние новости

Снаряды для Patriot – и не только. Нидерланды анонсировали новую помощь Украине

Нидерланды окажут новую военную помощь Украине для защиты энергетики и зернового коридора. В частности, планируется снабжение снарядами для зенитного ракетного комплекса Patriot.

И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте рассказал, что вчера, 13 октября, находится с визитом в Одессе.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Этой зимой Россия будет пытаться нанести Украине как можно больше вреда. Поэтому Нидерланды будут поставлять дополнительные ракеты для Patriot, чтобы Украина могла защитить себя от варварских ударов России", - подчеркнул Рютте.

Также он добавил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Одесский порт, где граждане нашей страны продолжают работать для экспорта зерна и не только.

"Нидерланды помогут Украине приобрести патрульные катера, которые помогут обеспечить безопасность судоходного маршрута для экспорта зерна", - подчеркнул Рютте.

Оккупанты ударили по Покровску, разрушены два здания: есть погибший, много раненых

Российские войска обстреляли Покровск Донецкой области утром в пятницу, 13 октября. Обстрелом были разрушены два здания. Сначала сообщалось, что один человек погиб, 12 ранены. Позже количество раненых возросло до 13.

Позже исполняющий обязанности председателя Донецкой ОГА Игорь Мороз сообщил, что одна из ракет россиян, которая атаковала Покровск Донецкой области 13 октября, попала в здание управления соцзащиты. На тот момент там находились более 50 сотрудников и посетителей.

Вечером Офис генерального прокурора сообщил, что количество пострадавших от ракетного удара РФ по Покровску в Донецкой области выросло до 23 человек.

Россияне используют фосфор в наступлении на Авдеевку, - Ермак

Российские оккупанты используют фосфор при ведении наступательных действий в районе Авдеевки Донецкой области.

"Авдеевка. Наша земля, украинский город. Много сил россияне бросили на это направление. Используют фосфор, хотят забрасывать все вокруг своим мясом", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что украинские бойцы сейчас держат позиции в сложных боях.

Он призвал всех помнить, что война продолжается, а цель врага остается неизменной - убить нас всех.

"Россияне не ценят своих людей - они делают ставку на количество. Наша сила - в качестве и единстве. И в холодном расчете наших потребностей для того, чтобы уничтожить россиян. Продолжаем бороться за будущее нации ежедневно. Все вместе", - добавил глава ОП.

РФ может снова прибегнуть к энергетическому террору, но в больших масштабах, - Зеленский

Этой зимой российские военные могут снова прибегнуть к энергетическому террору, но уже в большем масштабе.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, этой зимой необходимо сосредоточиться на гибридных террористических угрозах со стороны России. В прошлом году враг делал ставку на удары по энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить основу современной жизни. Он может повторить свою тактику, но уже в больших масштабах.

"Предполагаем, что этой зимой Россия попытается повторить свою тактику террора, только в большем масштабе. Важно сейчас быть готовыми к любым терактам, к любым действиям России. Мы должны выдержать эту битву. Противовоздушная оборона, а именно защита наших городов, нашей энергетической инфраструктуры и экспортных коридоров в Черном море - ключевое в победе в зимней битве для Украины", - заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, российские террористы должны начать привыкать к проигрышам. В частности очередной проигрыш энергетического террора врага однозначно придаст силы Украине и ее союзникам.

"И вести Россию проигрышами дальше будет проще", - добавил президент.

Украинские пилоты на следующей неделе начнут обучение на F-16 в США, - Politico

Украинские пилоты на следующей неделе приступят к подготовке к полетам на истребителях F-16 на базе ВВС Национальной гвардии в Тусоне (США).

Небольшое количество пилотов, прибывших в США в прошлом месяце для участия в курсах английского языка на базе ВВС Лекленд в Техасе, прошли первый тест на знание английского языка.

Теперь они направляются на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Аризоне. Там они будут тренироваться в 162-м авиакрыле, главном учебном центре F-16 ВВС.

Пилоты сначала изучат основы управления F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах, что типично для любой программы подготовки пилотов ВВС.

"Однако этот процесс может быть ускорен в связи с острой необходимостью вернуть их на поле боя", - говорится в материале.

Производитель высокоточных бомб GLSDB на пути к поставке их Украине, - СМИ

Компания Boeing/Saab находится на пути поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB.

Отмечается, что Boeing/Saab находится на пути к поставке первых наземных бомб малого диаметра (GLSDB) Украине.

Также украинские военные должны получить соответствующие пусковые установки.

Больше никакой дополнительной информации от производителя бомб не поступило.

КНДР передала РФ тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами, - Белый дом

Северная Корея предоставила России тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

"Частично из-за наших санкций и экспортного контроля Россия была вынуждена отчаянно искать по всему миру военную технику", - заявил журналистам советник по национальной безопасности США Джон Кирби.

Он добавил, что теперь у США есть информация, что Северная Корея поставляла в Россию оружие для использования на Украине. По данным Белого дома, контейнеры были отправлены в период с 7 сентября по 1 октября между станцией Наджин (Северная Корея) и портом Дунай (Россия).

"Наша информация свидетельствует о том, что за последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военной техники и боеприпасов", - добавил он.

Лидеры ЕС призовут к "решительному прогрессу" по использованию активов РФ, - Reuters

Лидеры Европейского союза на саммите 26-27 октября в Брюсселе могут призвать к "решительному прогрессу" в вопросе использования замороженных активов России в пользу Украины.

Издание со ссылкой на проект совместного заявления лидеров ЕС сообщает, что на саммите должны призвать к "решительному прогрессу... в использовании доходов от обездвиженных активов России".

Дипломаты из стран ЕС должны провести технические переговоры по этому вопросу 17 октября.

Отметим, что министры финансов промышленно развитых стран "Большой семерки" (G7) оценили замороженные активы РФ на сумму 280 млн долларов. Они ожидают, что в ближайшие месяцы будет проведена дополнительная работа по поиску юридически обоснованных путей их использования для помощи Украине.

Главная проблема с использованием российских активов заключается в том, что они юридически принадлежат стране-агрессору. Поэтому механизма их конфискации не существует в отличие от частных активов.

При этом ЕС, США и Великобритания поддерживают идею налогообложения доходов замороженных суверенных активов РФ.

СБУ задержала директора завода в Днепре, который поставлял РФ оборудование для военных баз

Правоохранители задержали директора завода в Днепре за снабжение РФ оборудованием для обустройства военных баз. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В течение 2022 года дельцы незаконно экспортировали в Россию несколько партий арматурных комплектующих на более 2 млн грн.

Как установило следствие, к организации незаконной деятельности причастен директор специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный.

После начала полномасштабного вторжения они дистанционно вышли на связь со своими заказчиками из РФ и совместно разработали механизм нелегального экспорта в Россию санкционной продукции.

Для реализации сделки они привлекли несколько подконтрольных компаний на Среднем Востоке, которые закупали товар днепропетровского завода якобы для собственных нужд. Но после получения украинского оборудования сразу переправляли его в РФ.

Во время обысков на производстве и в квартирах фигурантов обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по факту пособничества государству-агрессору, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас они под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности виновных лиц. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.