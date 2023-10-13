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Более 20. В прокуратуре уточнили количество пострадавших из-за обстрела Покровска

Покровск, Пятница 13 октября 2023 18:49
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Более 20. В прокуратуре уточнили количество пострадавших из-за обстрела Покровска Фото: Разбор завалов (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество пострадавших от ракетного удара РФ по Покровску в Донецкой области возросло до 23 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Правоохранители обновили информацию об обстреле РФ города Покровск в Донецкой области.

Отмечается, что в результате российского удара погиб один человек, еще 23 получили ранения.

Ракетный удар по Покровску

Российские войска обстреляли Покровск Донецкой области утром в пятницу, 13 октября. Обстрелом были разрушены два здания. Сначала сообщалось, что один человек погиб, 12 ранены. Позже количество раненых возросло до 13 человек.

Позже исполняющий обязанности главы Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил, что одна из ракет россиян, атаковавшая Покровск Донецкой области 13 октября, попала в здание управления соцзащиты. На тот момент там находилось более 50 сотрудников и посетителей.

После этого полиция Донецкой области заявила, что количество пострадавших от ракетного удара РФ по Покровску в Донецкой области выросло до 14 человек.

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