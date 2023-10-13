ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Производитель высокоточных бомб GLSDB на пути к поставке их Украине, - СМИ

Пятница 13 октября 2023 21:21
UA EN RU
Производитель высокоточных бомб GLSDB на пути к поставке их Украине, - СМИ Фото: Иллюстративное фото (SAAB)
Автор: Дмитрий Браславский

Компания Boeing/Saab находится на пути к поставке Украине дальнобойных бомб GLSDB.

Об этом заявил старший директор по бизнесу компании Boeing Джим Лири, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Defense.

Отмечается, что Boeing/Saab находится на пути к поставке первых наземных бомб малого диаметра (GLSDB) Украине.

Также украинские военные должны получить соответствующие пусковые установки.

Больше никакой дополнительной информации от производителя бомб не поступило.

Что о поставках бомб GLSDB говорили раньше

Бомбы наземного базирования малого диаметра (GLSDB) Украина получит не раньше осени.

Об этом говорила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер в Конгрессе 22 июня.

По словам Купер, задержки связаны с проблемами разработки и производства.

Чем особен GLSDB?

Дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии в 150 километров. Снаряд является экспериментальным гибридом, который сочетает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

Характеристики бомбы:

  • масса - 130 кг;
  • длина - 1800 мм;
  • дальность поражения - до 150 км;
  • масса боевой части - 93 кг;
  • платформы для запуска - M270, HIMARS.

Что этому предшествовало

В феврале США объявили о пакете помощи Украине в размере 2,2 млрд долларов. Среди прочего Украина должна получить дальнобойные бомбы GLSDB . Однако в Пентагоне отмечают, что развертывание этих ракет на поле боя займет много месяцев.

Также Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики показывал видео, как работает ракета GLSDB.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину