Производитель высокоточных бомб GLSDB на пути к поставке их Украине, - СМИ

Компания Boeing/Saab находится на пути к поставке Украине дальнобойных бомб GLSDB.

Об этом заявил старший директор по бизнесу компании Boeing Джим Лири, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Defense .

Отмечается, что Boeing/Saab находится на пути к поставке первых наземных бомб малого диаметра (GLSDB) Украине.

Также украинские военные должны получить соответствующие пусковые установки.

Больше никакой дополнительной информации от производителя бомб не поступило.

Что о поставках бомб GLSDB говорили раньше

Бомбы наземного базирования малого диаметра (GLSDB) Украина получит не раньше осени.

Об этом говорила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер в Конгрессе 22 июня.

По словам Купер, задержки связаны с проблемами разработки и производства.

Чем особен GLSDB?

Дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии в 150 километров. Снаряд является экспериментальным гибридом, который сочетает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

Характеристики бомбы:

масса - 130 кг;

длина - 1800 мм;

дальность поражения - до 150 км;

масса боевой части - 93 кг;

платформы для запуска - M270, HIMARS.

Что этому предшествовало

В феврале США объявили о пакете помощи Украине в размере 2,2 млрд долларов. Среди прочего Украина должна получить дальнобойные бомбы GLSDB . Однако в Пентагоне отмечают, что развертывание этих ракет на поле боя займет много месяцев.

Также Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики показывал видео, как работает ракета GLSDB.