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Ким о ночном обстреле Николаева: это необычный удар, была легкая паника

Новина українською →
Николаев, Четверг 27 апреля 2023 11:36
Ким о ночном обстреле Николаева: это необычный удар, была легкая паника Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Обстрел Николаева в ночь на 27 апреля был необычным. Жители города отвыкли от ударов, поэтому атака вызвала панику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телемарафона.

"23 человека госпитализированы, из них один ребенок 12 лет, один человек погиб. Три человека в тяжелом состоянии. Сейчас ситуация не изменилась. Проводится расчистка, восстановление окон", - отметил Ким.

По мнению главы ОВА, российская ракета попала в дерево, поэтому здания вокруг повреждены, но не разрушены. В результате российского удара повреждены здание завода, техникума, суд, но наибольшие разрушения получили пятиэтажка и дома в частном секторе.

Ким отметил, что Николаев почти четыре месяца не обстреливался оккупантами. По его словам, сегодняшний удар был необычным и вызвал у жителей панику.

"Это 113-й день без обстрелов Николаева. С 31 декабря не было обстрелов... Была легкая паника у людей. Это коварный удар россиян по гражданским, там нет военных объектов... Но это необычный был удар, мы не реагировали, мы не видели, поэтому это был, как снег на голову", - отметил Ким.

Напомним, российская армия в ночь на 27 апреля атаковала Николаев, выпустив ракеты "Калибр". В результате атаки погиб человек, еще 23 человека получили ранения.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что в результате атаки один из микрорайонов города остался без света. По его словам, это самый масштабный обстрел с начала года.

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