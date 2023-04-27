Ракетный удар "Калибрами" по Николаеву: в ОК "Юг" показали фото последствий атаки

Российские войска сегодня ночью, 27 апреля, ударили по Николаеву с помощью "Калибров" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

Сообщается, что враг выпустил четыре ракеты, которые были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения.

"Учитывая, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения - очевидный факт террора мирного населения. Один частный дом разрушен, другой поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание. Пожар оперативно ликвидирован, продолжается разбор конструкций", - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".

Он также отметил, что в настоящее время известно о 1 погибшем и 23 раненых мирных жителях города, среди которых 1 ребенок.