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Обстрел Николаева: количество раненых возросло до 24 людей

Фото: из-за обстрела Николаева ранены 24 людей (Юлия Акимова, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Количество раненых из-за обстрела Николаева 19 июля возросло до 24 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"24 человека получили ранения, из них четверо детей. Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти взрослым и двум детям. В настоящее время в медицинских учреждениях находятся двое взрослых и двое детей", - рассказал он.

Глава ОВА добавил, что погибли три человека - мальчик 13 лет, две женщины 53 и 63 лет.

Обстрел Николаева

Вечером 19 июля, около 17:00, оккупанты ударили по жилому кварталу города Николаева.

Для этого захватчики использовали ракету Х-59. Перед этим в Николаеве раздался взрыв, а военные предупреждали о ракете в направлении Николаева.

Предварительно сообщалось о трех погибших и пятерых раненых. Затем количество раненых из-за обстрела Николаева возросло до 10.

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