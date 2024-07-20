Обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла до 24 людей

Кількість поранених через обстріл Миколаєва 19 липня зросла до 24 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. На зараз в медичних закладах знаходяться двоє дорослих та двоє дітей", - розповів він.
Голова ОВА додав, що загинули три людини - хлопчик 13 років, дві жінки 53 та 63 років.
Увечері 19 липня, близько 17:00, окупанти ударили по житловому кварталу міста Миколаєва.
Для цього загарбники використали ракету Х-59. Перед цим у Миколаєві пролунав вибух, а військові попереджали про ракету у напрямку Миколаєва.
Попередньо повідомлялось про трьх загиблих та п'ятьох ранених. Потім кількість поранених через обстріл Миколаєва зросла до 10.
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