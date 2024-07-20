Обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла до 24 людей

"24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. На зараз в медичних закладах знаходяться двоє дорослих та двоє дітей", - розповів він.

Голова ОВА додав, що загинули три людини - хлопчик 13 років, дві жінки 53 та 63 років.