Обстрел Николаева: количество раненых возросло до 24 людей
Количество раненых из-за обстрела Николаева 19 июля возросло до 24 людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"24 человека получили ранения, из них четверо детей. Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти взрослым и двум детям. В настоящее время в медицинских учреждениях находятся двое взрослых и двое детей", - рассказал он.
Глава ОВА добавил, что погибли три человека - мальчик 13 лет, две женщины 53 и 63 лет.
Обстрел Николаева
Вечером 19 июля, около 17:00, оккупанты ударили по жилому кварталу города Николаева.
Для этого захватчики использовали ракету Х-59. Перед этим в Николаеве раздался взрыв, а военные предупреждали о ракете в направлении Николаева.
Предварительно сообщалось о трех погибших и пятерых раненых. Затем количество раненых из-за обстрела Николаева возросло до 10.
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