Обстрел Николаева: количество раненых возросло до 24 людей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"24 человека получили ранения, из них четверо детей. Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти взрослым и двум детям. В настоящее время в медицинских учреждениях находятся двое взрослых и двое детей", - рассказал он.

Глава ОВА добавил, что погибли три человека - мальчик 13 лет, две женщины 53 и 63 лет.