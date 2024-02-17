Обстрел Краматорска: спасатели деблокировали тело женщины, еще 2 человека до сих пор под завалами

"Стало известно об одном погибшем человеке в Краматорске. Спасатели вытащили из-под завалов тело женщины 1977 года рождения", - сообщил Филашкин.

По его словам, вероятно, еще 2 человека до сих пор находятся под завалами.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня российские террористы нанесли группу ударов по Донецкой области. Под огнем в частности оказались Славянск и Краматорск.

К тому же, около 14:00 российские военные атаковали территории Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина. Позже стало известно еще об одном раненом.

Оккупанты также обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела ранены, а двое детей находятся под завалами.

Позже стало известно также об обстрелах Сумской области. Там в результате российской агрессии загнул местный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.