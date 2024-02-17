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Обстрел Херсона: возросло количество раненых

Херсон, Суббота 17 февраля 2024 17:36
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Обстрел Херсона: возросло количество раненых Фото: россияне обстреливают Херсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные в течение дня обстреливают территории Херсона. Сейчас известно о еще одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской ОВА.

По данным ОВА, 58-летний мужчина получил взрывную травму и ранение бедра на территории одного из предприятий. Сейчас он в состоянии средней тяжести.

"Не прекращаются обстрелы с дронов и в области. В одном из сел Дарьевской громады есть попадание в микроавтобус центра гуманитарной помощи. А также по объектам водообеспечения", - сообщили в администрации.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня около 14.00 российские военные уже атаковали территории Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина.

Оккупанты также обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела ранены, а двое детей находятся под завалами.

Позже стало известно также об обстреле Сумской области. Там в результате российской агрессии загнул местный житель.

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