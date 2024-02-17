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Обстріл Краматорську: рятувальники деблокували тіло жінки, ще 2 людини досі під завалами

Фото: росіяни обстріляли Слов'янськ (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Каріна Левицька

Рятувальники деблокували тіло жінки на місці російського обстрілу в Краматорську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"Стало відомо про одну загиблу людину в Краматорську. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження", - повідомив Філашкін.

 

За його словами, ймовірно, ще 2 людини досі перебувають під завалами.

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні російські терористи нанесли групу ударів по Донецькій області. Під вогнем зокрема опинились Слов'янськ і Краматорськ.

До того, близько 14:00 російські військові атакували території Херсону. В результаті ворожого обстрілу постраждав місцевий чоловік. Пізніше стало відомо ще про одного раненого.

Окупанти також обстріляли Харківську область. В результаті обстрілу є поранені, а двоє дітей наразі знаходяться під завалами.

Пізніше стало відомо також про обстріл Сумської області. Там в результаті російської агресії загнув місцевий житель.

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КраматорськДонецька областьВійна Росії проти України