Оккупанты обстреляли Сумскую область: есть погибший

Российские оккупанты в очередной раз атаковали территории Сумской области. В результате сегодняшнего обстрела погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской ОВА.

По данным ОВА, сегодня, 17 февраля, в 12 часов 45 минут, враг из минометов начал обстреливать село в Хотинской громаде Сумской области.

"В результате обстрела один человек погиб, еще один человек - получил ранения. Повреждены частные дома, здание фермы", - сообщили в администрации.

Всего во время российского обстрела было зафиксировано 11 взрывов.

"Берегите себя, родных и близких. Воспользуйтесь возможностями эвакуации из 5-километровой пограничной зоны. Исчерпывающую информацию можно узнать у руководства громад и старостатов", - добавили в ОВА.

Обстрелы Украины

Кроме Сумской области, сегодня около 14:00 российские военные снова атаковали территории Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина.

Оккупанты также обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела ранены, а двое детей находятся под завалами.

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