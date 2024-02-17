ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли Сумскую область: есть погибший

Сумская область, Суббота 17 февраля 2024 16:54
UA EN RU
Оккупанты обстреляли Сумскую область: есть погибший Фото: россияне обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз атаковали территории Сумской области. В результате сегодняшнего обстрела погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской ОВА.

По данным ОВА, сегодня, 17 февраля, в 12 часов 45 минут, враг из минометов начал обстреливать село в Хотинской громаде Сумской области.

"В результате обстрела один человек погиб, еще один человек - получил ранения. Повреждены частные дома, здание фермы", - сообщили в администрации.

Всего во время российского обстрела было зафиксировано 11 взрывов.

"Берегите себя, родных и близких. Воспользуйтесь возможностями эвакуации из 5-километровой пограничной зоны. Исчерпывающую информацию можно узнать у руководства громад и старостатов", - добавили в ОВА.

Обстрелы Украины

Кроме Сумской области, сегодня около 14:00 российские военные снова атаковали территории Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина.

Оккупанты также обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела ранены, а двое детей находятся под завалами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область окупанти Война России против Украины
NEWS
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
DAILY
Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания