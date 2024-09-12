ua en ru
Чт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Последствия атаки на Конотоп: когда будет свет неизвестно, воду будут давать по графику

Четверг 12 сентября 2024 07:03
UA EN RU
Последствия атаки на Конотоп: когда будет свет неизвестно, воду будут давать по графику Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В результате российской атаки ситуация с электроснабжением в Конотопе Сумской области критическая – когда в домах жильцов появится свет, неизвестно. Вода будет подаваться по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина. .

Энергетическая инфраструктура города получила значительные повреждения. Энергетики делают все, чтобы дать свет в больницу и водоканал.

"Когда появится электричество в домах жильцов хотя бы почасово - никто не возьмется спрогнозировать", - написал мэр.

Повреждено большое количество учебных заведений. Точное количество пока неизвестно. Повреждения – в основном выбитые окна (очень большое количество) и двери. Сегодня детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Повреждены здания (в основном выбиты окна) большого количества лечебных корпусов. Медицинское оборудование серьезно не пострадало. Больницы работают.

Вода будет подаваться почасово, точный график водоснабжения будет обнародован утром.

Обращения от пострадавших продолжают поступать. В настоящее время госпитализированы двое мужчин. Один из них в очень критическом состоянии (кома). Он, по словам Семенихина, ехал спасать людей.

Уничтожен участок трамвайного пути в центре города. Движение трамваев будет ограничено. "Только маршрут номер три", – написал мэр.

По данным Сумской ОВА, предварительно, в результате вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 13 человек.

В ночь на 12 сентября в Киеве и почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стали дроны россиян.

В Киевской области работали силы противовоздушной обороны.

В Конотопе Сумской области зафиксировано несколько прилетов, есть пострадавшие. Враг нанес удары по инфраструктуре города, в результате чего в Конотопе исчез свет. Вопрос с водоснабжением решается, запущены генераторы. Кроме того, россияне уничтожили трамвайный путь в городе. Движение трамваев будет ограничено.

Также взрывы звучали в Хмельницкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конотоп Война России против Украины
NEWS
Россияне, вероятно, захватили два села на Покровском направлении: карты ISW
Россияне, вероятно, захватили два села на Покровском направлении: карты ISW
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление