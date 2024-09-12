Последствия атаки на Конотоп: когда будет свет неизвестно, воду будут давать по графику

В результате российской атаки ситуация с электроснабжением в Конотопе Сумской области критическая – когда в домах жильцов появится свет, неизвестно. Вода будет подаваться по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина . .

Энергетическая инфраструктура города получила значительные повреждения. Энергетики делают все, чтобы дать свет в больницу и водоканал.

"Когда появится электричество в домах жильцов хотя бы почасово - никто не возьмется спрогнозировать", - написал мэр.

Повреждено большое количество учебных заведений. Точное количество пока неизвестно. Повреждения – в основном выбитые окна (очень большое количество) и двери. Сегодня детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Повреждены здания (в основном выбиты окна) большого количества лечебных корпусов. Медицинское оборудование серьезно не пострадало. Больницы работают.

Вода будет подаваться почасово, точный график водоснабжения будет обнародован утром.

Обращения от пострадавших продолжают поступать. В настоящее время госпитализированы двое мужчин. Один из них в очень критическом состоянии (кома). Он, по словам Семенихина, ехал спасать людей.

Уничтожен участок трамвайного пути в центре города. Движение трамваев будет ограничено. "Только маршрут номер три", – написал мэр.

По данным Сумской ОВА, предварительно, в результате вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 13 человек.