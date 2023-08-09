Обстрел Херсона: количество жертв возросло

Как сообщил Прокудин, в результате российской атаки на жилые кварталы Херсона 31 июля погибла 16-летняя девушка. Отмечается, что она получила многочисленные ранения, в ее жизни медики боролись в течение десяти дней.

"Россия оборвала жизнь юной херсонки. В больнице остановилось сердце 16-летней Влады Веремеенко", – заявил руководитель Херсонской ОВА.

Обстрелы Херсона

31 июля русские войска целый день обстреливали Херсон. Больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города. Погибли 4 человека, еще 17 получили ранения.

Также, оккупанты ночью 7 августа атаковали жилые дома в центре города. Одна женщина погибла.