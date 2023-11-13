Оккупанты ударили по центру Херсона: двое погибших, четверо раненых
Российские войска 13 ноября ударили по центру Херсона. Два человека погибли, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"От полученных ранений погибли 62-летняя херсонка и 45-летний херсонец", – рассказал он.
Кроме того, в хирургическое отделение госпитализировали двоих мужчин. У 62-летнего травмированы ноги, а у 64-летнего - ранения в районе живота.
"Также в больницу доставили 50-летнего мужчину и 67-летнюю женщину. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное", - добавил глава ОВА.
Атаки Херсона
Российские войска нанесли массированный удар по одной из больниц в Херсоне в понедельник, 13 ноября. Уничтожен автомобиль "скорой". Перед этим глава ОВА предупреждал, что Херсон находится под массированным огнем российской армии. Жителей попросили оставаться в укрытиях.
В этот же день, немного ранее РФ обстреляла предместье Херсона, атаковав гражданнский автомобиль, где находились мама с двухмесячным ребенком. Они как раз возвращались из больницы. Дедушка девочки погиб, мама - в тяжелом состоянии.
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