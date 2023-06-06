Обстрел Харькова: Терехов сообщил о последствиях ночной атаки

В результате российской ракетной атаки зафиксировано попадание по автомобильной парковке возле аэропорта и по одной из центральных улиц, Рымарской.

"Там ни одного военного объекта нет, только школа, театр, офисные и жилые здания. Ракета попала в дорогу, перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило пять автомобилей", - написал Терехов.

Мэр отметил, что пострадавших нет и уже ведутся работы по восстановлению. Он добавил, что ситуация с повреждением вследствие российской атаки по Купянскому району трубопровода с аммиаком не повлияла на уровень газа в воздухе, как в Купяснько, так и в Харькове.

Россияне повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области

Оккупанты во время атаки Харьковской области повредили трубопровод с аммиаком. Произошла разгерметизация. В ОВА заявили, что могло вытечь более 100 тонн аммиака.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская община, фон аммиака находится в норме.