Обстрел Харькова: россияне ударили по объектам УЗ, есть раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ в Telegram.

"Сейчас имеем подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время прилетов работники находились в укрытии", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказали медицинскую помощь.

В УЗ добавили, что поезда продолжают курсировать по графику.