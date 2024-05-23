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Обстрел Харькова: россияне ударили по объектам УЗ, есть раненые

Четверг 23 мая 2024 13:14
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Обстрел Харькова: россияне ударили по объектам УЗ, есть раненые Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Россияне наносили удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ в Telegram.

"Сейчас имеем подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время прилетов работники находились в укрытии", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказали медицинскую помощь.

В УЗ добавили, что поезда продолжают курсировать по графику.

Обстрел Харькова 23 мая

Сегодня российские оккупанты совершили массовый обстрел города. Прозвучало несколько взрывов, количество которых впоследствии возросло до 15. Атаки начались во время воздушной тревоги, нанеся ущерб жилым кварталам и промышленным объектам.

По предварительной информации, известно о нескольких местах попаданий, в частности, по предприятию, занимающемуся печатью.

В результате обстрела есть пострадавшие и погибшие. По данным ОВА, в результате обстрела погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.

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