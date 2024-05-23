Обстріл Харкова: росіяни вдарили по об'єктах УЗ, є поранені
Росіяни завдавали ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис УЗ в Telegram.
"Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надали медичну допомогу.
В УЗ додали, що поїзди продовжують курсувати за графіком.
Обстріл Харкова 23 травня
Сьогодні російські окупанти здійснили масовий обстріл міста. Пролунало декілька вибухів, кількість яких згодом зросла до 15. Атаки розпочалися під час повітряної тривоги, завдавши шкоди житловим кварталам та промисловим об'єктам.
За попередньою інформацією, відомо про декілька місць влучань, зокрема, по підприємству, що займається друком.
Внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблі. За даними ОВА, внаслідок обстрілу загинули шість осіб, ще 16 отримали поранення.
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