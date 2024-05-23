Обстріл Харкова: росіяни вдарили по об'єктах УЗ, є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис УЗ в Telegram.

"Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надали медичну допомогу.

В УЗ додали, що поїзди продовжують курсувати за графіком.