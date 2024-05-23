В Харькове из-за массированного удара РФ погибли шесть людей

Количество жертв в Харькове после массированных ударов в четверг, 23 мая, возросло до шести. По городу РФ нанесла не 10, а 15 ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По предварительным данным, в результате удара по Харькову четыре человека погибли", - рассказал Синегубов.

Кроме того, по словам главы ОВА, местонахождение еще двух человек устанавливают.

"Армия РФ нанесла по меньшей мере 15 ударов", - уточнил он.

Число раненых и жертв продолжает расти

Как отметил глава ОВА, по данным на 12:30 в Харькове уже шесть человек погибли и 11 получили ранения.

В 12:50 стало известно, что количество раненых увеличилось до 16. Предварительно, по данным главы ОВА, враг нанес удары ракетами С-300.

Последствия атаки

Оккупанты нанесли девять ракетных ударов по Холодногорскому и Основянскому районам Харькова. Еще три удара - по населенному пункту Люботин.

"В результате обстрела гражданского предприятия в Харькове погибли шесть человек, 16 - получили ранения. Никаких военных объектов ни здесь, ни рядом нет. В момент удара на территории предприятия находились более 50 работников", - рассказал Синегубов.

Поисковые работы и ликвидация последствий удара продолжаются, все службы работают на местах.

Обстрел Харькова

Несколькими часами ранее 23 мая россияне массировано обстреляли Харьков. Сначала сообщалось об одном взрыве, потом о пяти, позже - о десяти. Они прогремели во время воздушной тревоги.

Первоначально стало известно о нескольких местах попаданий, в том числе россияне ударили по предприятию занимающемуся печатью. До этого сообщалось о семи пострадавших и двух погибших после удара РФ по Харькову.

Кроме того, еще по двое людей пострадали после обстрела в Золочеве и Люботине.