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В Харькове прогремел взрыв

Харьков, Пятница 15 декабря 2023 01:05
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В Харькове прогремел взрыв Иллюстративное фото: в Харькове прогремел взрыв (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове ночью 15 декабря прогремел взрыв. В городе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

В городе прогремел как минимум один взрыв, после власти объявили воздушную тревогу.

В Харькове прогремел взрыв

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Воздушные Силы Украины на своем Telegram-канале сообщили о ракетной опасности для области.

Обновлено 01:18. Отбой тревоги для Харьковской области

В Харькове прогремел взрывФото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атаки российских оккупантов на Харьков

Неделю назад оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300. Враг нанес минимум пять ударов, разрушена инфраструктура, есть пострадавшие.

В начале ноября оккупанты запустили на Харьков 10 дронов. В результате атаки возникли 5 пожаров. Повреждена инфраструктура, к медикам обратились 8 харьковчан.

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