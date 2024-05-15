Обстрел Харькова: повреждена пятиэтажка, есть раненые

Сегодня, 15 мая, российские оккупанты попали по жилой многоэтажке в Харькове. Уже известно о первых травмированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВО Олега Синегубова.

Он рассказал, что от вражеского удара пострадали двое гражданских мужчин 40 и 20 лет. Они оба были госпитализированы.

Напомним, мы сообщали, что российские войска ударили по жилой застройке Харькова.

Отметим, что оккупанты от 10 мая все чаще обстреливают Харьков и область. Оккупанты также пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины по линии фронта, пролегающей в области.

Кроме того, мы писали, что вчера россияне также ударили по жилому зданию. Известно более 20 пострадавших. Детальнее о вчерашнем обстреле в материале РБК-Украина.

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