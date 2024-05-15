Россияне ударили по жилой застройке в Харькове
Российские войска сегодня вечером, 15 мая, ударили по жилой застройке Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Предварительно, снова прилет по району плотной жилой застройки", - написал Терехов.
По его словам, сейчас выясняются подробности происшествия.
Также власти собирают информацию о пострадавших и разрушениях.
Куда попали россияне
По словам чиновника, в результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание.
"Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет - госпитализированы", - написал он.
Россияне обстреливают Харьков
Оккупанты стали чаще бить по областному центру, для этого используют ракеты и авиабомбы. К примеру вчера они несколько раз обстреливали Харьков.
В результате вчерашнего удара по городу пострадала многоэтажка, а также 21 человек. РБК-Украина писало о последствиях этого обстрела.
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