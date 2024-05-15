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Россияне ударили по жилой застройке в Харькове

Харьков, Среда 15 мая 2024 20:16
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Россияне ударили по жилой застройке в Харькове Архивное фото: россияне ударили по жилой застройке в Харькове (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня вечером, 15 мая, ударили по жилой застройке Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Предварительно, снова прилет по району плотной жилой застройки", - написал Терехов.

По его словам, сейчас выясняются подробности происшествия.

Также власти собирают информацию о пострадавших и разрушениях.

Куда попали россияне

По словам чиновника, в результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание.

"Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет - госпитализированы", - написал он.

Россияне обстреливают Харьков

Оккупанты стали чаще бить по областному центру, для этого используют ракеты и авиабомбы. К примеру вчера они несколько раз обстреливали Харьков.

В результате вчерашнего удара по городу пострадала многоэтажка, а также 21 человек. РБК-Украина писало о последствиях этого обстрела.

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