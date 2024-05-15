ua en ru
Ср, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Харкова: пошкоджено п'ятиповерхівку, є поранені

Харків, Середа 15 травня 2024 20:53
UA EN RU
Обстріл Харкова: пошкоджено п'ятиповерхівку, є поранені Фото: росіяни обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 15 травня, російські окупанти поцілили по житловій багатоповерхівці в Харкові. Вже відомо про перших травмованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю", - повідомив Синєгубов.

Він розповів, що від ворожого удару постраждали двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років. Їх обох було госпіталізовано.

Нагадаємо, ми повідомляли, що російські війська вдарили по житловій забудові Харкова.

Зазначимо, що окупанти від 10 травня все частіше обстрілюють Харків та область. Окупанти також намагаються прорвати оборону Збройних сил України по лінії фронту, що пролягає в області.

Крім того, ми писали, що вчора росіяни також вдарили по житловій будівлі. Відомо про понад 20 постраждалих. Детальніше про вчорашній обстріл в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен
Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть