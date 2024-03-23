Количество раненых в Харькове из-за атаки дронов возросло до четырех

Во время обстрела Харькова 23 марта пострадали два работника ГСЧС Украины. Общее число пострадавших увеличилось до 4 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, ночью 23 марта вооруженные силы РФ атаковали беспилотниками Основянский район Харькова.

"Частно разрушено трехэтажное коммунальное учреждение. Возник пожар на площади 150 кв м. Когда на место прибыли спасатели и полицейские, враг нанес повторный удар. Ранены два работника ГСЧС и один Нацполиции", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харькова 23 марта (t.me/pgo_gov_ua)

Кроме того, ударной волной выбило стекла и окна в соседних жилых домах. Получил ранения 18-летний парень.

Всего правоохранители изъяли обломки трех БПЛА. При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).