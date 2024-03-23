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Количество раненых в Харькове из-за атаки дронов возросло до четырех

Харьков, Суббота 23 марта 2024 12:19
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Количество раненых в Харькове из-за атаки дронов возросло до четырех Фото: количество пострадавших в Харькове из-за обстрела 23 марта увеличилось (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Харькова 23 марта пострадали два работника ГСЧС Украины. Общее число пострадавших увеличилось до 4 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, ночью 23 марта вооруженные силы РФ атаковали беспилотниками Основянский район Харькова.

"Частно разрушено трехэтажное коммунальное учреждение. Возник пожар на площади 150 кв м. Когда на место прибыли спасатели и полицейские, враг нанес повторный удар. Ранены два работника ГСЧС и один Нацполиции", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харькова 23 марта (t.me/pgo_gov_ua)

Кроме того, ударной волной выбило стекла и окна в соседних жилых домах. Получил ранения 18-летний парень.

Всего правоохранители изъяли обломки трех БПЛА. При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Харькова

После полуночи 23 марта российские войска устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе. В ряде восточных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. В частности, сообщалось о трех взрывах в Харькове.

Под повторный обстрел в Харькове 23 марта попали и работники экстренных служб. Сначала сообщалось, что ранения получили полицейский и спасатель. Позже стало известно о "прилете" в в одно из коммунальных учреждений, ранения получил и гражданский мужчина.

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