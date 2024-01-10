Обстрел Харькова: есть попадание в гражданский объект, есть пострадавшие

"Удар пришелся по гражданскому объекту", - рассказал мэр.

Он отметил, что есть высокая вероятность жертв среди находившихся там людей.

"На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания", - говорится в сообщении.

Терехов добавил, что туда уже выехали все службы.

Как рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, российские оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.

По предварительным данным, враг применил для удара ракеты С-300.

"Продолжается осмотр места прилета профильными службами. Поврежден гражданский объект. Есть возгорание авто, пострадавшим - информация устанавливается", - написал он в своем Telegram.

Глава ОВА добавил, что в настоящее время известно о девяти пострадавших.

Обстрел Харькова

Сегодня вечером российские военные в очередной раз атаковали город Харьков. В городе было слышно не менее двух взрывов. Городские власти сообщили, что для удара враг использовал ракеты.

Напомним, перед тем вечером 9 января в Харькове также прогремели мощные взрывы. Власти сообщили о ракетных обстрелах со стороны оккупантов. Впоследствии Харьковская ОВА рассказала об ударе по детскому оздоровительному центру. В момент обстрелов в помещениях людей не было.