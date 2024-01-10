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Обстріл Харкова: є влучання в цивільний об'єкт, можуть бути жертви

Фото: у Харкові розповіли про попередні наслідки російського ракетного удару (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові в результаті ракетного удару російських окупантів сьогодні ввечері, 10 січня, зафіксоване влучання у цивільний об'єкт. У будівлі у цей момент були люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на харківського міського голову Ігоря Терехова.

"Удар прийшовся по цивільному об'єкту", - розповів мер.

Він зазначив, що є висока ймовірність жертв серед людей, які там перебували.

"На парковці поряд з об'єктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі", - йдеться в повідомленні.

Терехов додав, що туди вже виїхали усі відповідні служби.

Як розповів голова  Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, російські окупанти вдарили по Київському району Харкова. 

За попередніми даними, ворог застосував для удару ракети С-300

"Триває огляд місця прильоту профільними службами. Пошкоджено цивільний об'єкт. Є загорання авто, щодо постраждалих - інформація встановлюється", - написав він у своєму Telegram.

Обстріл Харкова

Сьогодні ввечері російські військові вчергове атакувала місто Харків. У місті було чути щонайменше два вибухи. Міська влада повідомила, що для удару ворог використав ракети.

Нагадаємо, перед тим, ввечері 9 січня у Харкові також пролунали потужні вибухи. Влада повідомила про ракетний обстріл з боку окупантів. Згодом Харківська ОВА розповіли про удар по дитячому оздоровчому центру. В момент обстрілу у приміщеннях людей не було.

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