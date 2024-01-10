РФ ударила ракетами по Харькову

Российская Федерация вечером среды, 10 января, в очередной раз атаковала город Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам нашего корреспондента, в городе было слышно минимум два взрыва.

Позже Терехов в своем Telegram также сообщил об атаке.

"По Харькову снова бьют ракетами. Будьте осторожны", - написал он.

Заметим, что в городе и области объявлено о сигнале воздушной тревоги. Перед этим в Воздушных силах сообщалось об активности вражеской авиации на границе Украины и РФ.

Взрывы в Харькове

Напомним, вечером 9 января в Харькове прогремели мощные взрывы. Власти призвали жителей находиться в укрытиях, а затем сообщили о ракетных обстрелах со стороны оккупантов.

Впоследствии Харьковская ОВА сообщила об ударе по детскому оздоровительному центру. В момент обстрелов в помещениях оздоровительного центра людей не было.

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