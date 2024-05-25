Кулеба об обстреле Харькова: у партнеров есть два способа предотвратить такие удары

Российский диктатор Владимир Путин не может захватить Харьков, потому пытается его уничтожить. Украинские партнеры могут предотвратить такие удары, как сегодня по "Эпицентру", и имеют для этого два способа.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в соцсети X.

"Он не может захватить Харьков, поэтому пытается его уничтожить. У партнеров Украины есть два способа предотвратить такие удары. Первый: больше Patriot и других систем ПВО для Украины", - подчеркнул украинский министр.

Второй способ, по словам Кулебы, обеспечить Украину дальнобойным оружием, чтобы российские самолеты сбивались до того, как они сбросят бомбы.

"Второй: Украина сбивает российские военные самолеты перед тем, как они сбросят бомбы на Харьков и другие города и общины. Обеспечить Украине дополнительную противовоздушную оборону и поддержать украинские удары по военным объектам в России. Действуйте сейчас", - написал министр в соцсети X.