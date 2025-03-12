Удар по Кривому Рогу: поврежден отель, количество пострадавших растет (фото)
Количество пострадавших в Кривом Роге в результате ракетного удара растет. Появились фото последствий российской атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и главу Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.
По словам Вилкула, по состоянию на 9:15 в результате атаки погибла 47-летняя женщина. Известно, что она ехала в троллейбусе возле места удара.
Количество раненых в Кривом Роге возросло до девяти. Как отмечает Вилкул, семерых пострадавших госпитализировали, среди них две женщины и пятеро мужчин. Из них двое в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом состоянии.
Фото: в Кривом Роге уже девять пострадавших (t.me/pgo_gov_ua)
ГСЧС уточняет, что оккупанты нанесли двойной удар по городу. Во время ликвидации последствий первого удара враг повторно атаковал Кривой Рог. Спасатели не пострадали, но повреждены две единицы техники.
Как сообщают в прокуратуре, в результате атаки повреждена инфраструктура, предприятия, жилые дома, админздание, медучреждение, детский сад, школа, магазины, гостиница, гаражи, автомобили.
В сети пишут, что в результате российской атаки был поврежден отель "Дружба".
Фото: РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу (t.me/dsns_telegram)
Стоит добавить, что 5 марта российские войска также ударили по гостинице в Кривом Роге. В результате атаки пять человек погибли, еще более 30 человек пострадали.
Как отмечал президент Владимир Зеленский, в момент атаки в отеле находились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США и Великобритании.
Обстрел Украины
В ночь на 12 марта Россия выпустила по Украине три баллистические ракеты "Искандер-М" и 133 дрона. Ракеты были направлены на Одессу и Кривой Рог.
Силы ПВО сбили 98 дронов. Еще 20 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Попадания дронов зафиксированы в Харькове и Сумах. Также беспилотники РФ атаковали Днепр, там возникли пожары.
Известно, что вечером 11 марта российские войска нанесли ракетный удар по порту в Одессе. Были повреждены судно под флагом Барбадос и инфраструктура. В результате атаки погибли четверо сирийских моряков. Еще один член экипажа и сотрудник порта получили ранения.
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