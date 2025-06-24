Обстрел Днепра сорвал график движения "Укрзализныци": список задержанных поездов

В компании отметили, что электропоезд для доставки пассажиров поезда №52 из Днепра в Запорожье уже ожидает на вокзале и отправится после полной посадки всех пассажиров.

"Укрзализныця оперативно нашла вагоны для обратного рейса этого поезда, поэтому отправка поезда №52 Запорожье - Одесса состоится из Запорожья по графику в 15:48", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеской атаки также будут наблюдаться незначительные задержки следующих рейсов:

№3/4 Ужгород - Запорожье;

№88/87 Ковель - Запорожье;

№128/127 Львов - Запорожье;

№32/31 Перемышль - Запорожье.

Что предшествовало

Сегодня российская армия нанесла баллистический удар по городу Днепр. В результате атаки взрывной волной был поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье". Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.