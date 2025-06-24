Обстріл Дніпра зірвав графік руху "Укрзалізниці": список затриманих поїздів

Внаслідок пошкодження потягу "Одеса-Запоріжжя" під час удару росіян по місту Дніпро спостерігається затримка у графіку "Укрзалізниці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
У компанії зазначили, що електропоїзд для доставки пасажирів поїзда №52 з Дніпра до Запоріжжя вже очікує на вокзалі і відправиться після повної посадки всіх пасажирів.
"Укрзалізниця оперативно знайшла вагони для зворотного рейсу цього поїзда, тож відправка поїзда №52 Запоріжжя - Одеса відбудеться із Запоріжжя за графіком о 15:48", - сказано у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки також спостерігатимуться незначні затримки наступних рейсів:
Сьогодні російська армія завдала балістичного удару по місто Дніпро. Внаслідок атаки вибуховою хвилею було пошкоджено пасажирський потяг "Одеса-Запоріжжя". Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Детальніше про атаку ворога на Дніпро - у матеріалі РБК-Україна.
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