Обстріл Дніпра зірвав графік руху "Укрзалізниці": список затриманих поїздів

У компанії зазначили, що електропоїзд для доставки пасажирів поїзда №52 з Дніпра до Запоріжжя вже очікує на вокзалі і відправиться після повної посадки всіх пасажирів.

"Укрзалізниця оперативно знайшла вагони для зворотного рейсу цього поїзда, тож відправка поїзда №52 Запоріжжя - Одеса відбудеться із Запоріжжя за графіком о 15:48", - сказано у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки також спостерігатимуться незначні затримки наступних рейсів:

№3/4 Ужгород - Запоріжжя;

№88/87 Ковель - Запоріжжя;

№128/127 Львів - Запоріжжя;

№32/31 Перемишль - Запоріжжя.

Що передувало

Сьогодні російська армія завдала балістичного удару по місто Дніпро. Внаслідок атаки вибуховою хвилею було пошкоджено пасажирський потяг "Одеса-Запоріжжя". Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.