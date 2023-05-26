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Обстрел Днепра: количество раненых снова возросло

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Днепр, Пятница 26 мая 2023 16:34
Обстрел Днепра: количество раненых снова возросло Фото: Обстрел Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество раненых в результате ракетного удара по Днепру 26 мая возросло до 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Жилой квартал. Медучреждение, ветклиника и многоэтажки вокруг. Сейчас здесь все в стекле. А еще - обломках вражеского железа", - говорится в сообщении.

Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 30 человек, среди которых двое детей.

"С тремя людьми, которые могли находиться здесь, до сих пор нет связи", - добавил глава области.

Ракетный удар по Днепру

Сегодня россияне обстреляли поликлинику и ветеринарную клинику в Днепре, после чего возник пожар. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также автомобили жителей.

Все подробности вражеской атаки по Днепру читайте в материале РБК-Украина.

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