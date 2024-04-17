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Обстрел Чернигова: количество пострадавших возросло до почти 80

Фото: в Чернигове пострадали около 80 человек (dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 апреля, российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Чернигову. Вражеские ракеты попали почти по центру города. В результате пока известно о более 70 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности Черниговского городского головы Александра Ломако.

"Известно о 17 людях, которых сегодня в Чернигове Россия убила своими ракетами. 78 человек обратились в больницы, они получили всю необходимую помощь. Более 40 человек госпитализированы", - заявил Ломако.

Он рассказал, что на месте создан и работает оперативный штаб, а также развернуты палатки, в которых пострадавшие могут получить всю необходимую информацию.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким всех погибших. Мною подписано распоряжение об объявлении 18 апреля Днем траура", - добавил он.

 

 

РБК-Украина в своем материале собрало все подробности сегодняшней российской атаки на Чернигов.

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