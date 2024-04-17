Обстрел Чернигова: количество пострадавших возросло до почти 80

"Известно о 17 людях, которых сегодня в Чернигове Россия убила своими ракетами. 78 человек обратились в больницы, они получили всю необходимую помощь. Более 40 человек госпитализированы", - заявил Ломако.

Он рассказал, что на месте создан и работает оперативный штаб, а также развернуты палатки, в которых пострадавшие могут получить всю необходимую информацию.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким всех погибших. Мною подписано распоряжение об объявлении 18 апреля Днем траура", - добавил он.