Обстріл Чернігова: кількість постраждалих зросла до майже 80

"Відомо про 17 людей, яких сьогодні в Чернігові Росія вбила своїми ракетами. 78 осіб звернулися до лікарень, вони отримали всю необхідну допомогу. Понад 40 осіб госпіталізовано", - заявив Ломако.

Він розповів, що на місці створений та працює оперативний штаб, а також розгорнуті намети, в яких постраждалі можуть отримати всю необхідну інформацію.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих. Мною підписано розпорядження про оголошення 18 квітня Днем жалоби", - додав він.