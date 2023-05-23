Обстрелы Украины: что известно об атаках россиян на утро

РБК-Украина собрало сводку по ситуацию в регионах, находящихся под постоянными обстрелами на утро, 23 мая.

Херсонская область

За сутки регион подвергся 61 обстрелу со стороны российских захватчиков. Оккупанты выпустили по югу Украины 373 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации. В частности областной центр региона, Херсон, что был освобожден от оккупации 11 ноября прошлого года, враг накрывал 6 раз, не пожалев 16 снарядов. Враг продолжает бить по жилым кварталам Херсонской области. Также за минувшие сутки под обстрел попало здание завода в Херсоне и предприятия в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения", - констатировал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Николаевская область

Под ударами российских оккупантов продолжает находиться и Очаковская община. По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, вчера около 16.00 враг снова попал по ее территории из артиллерии, которую чаще всего использует для ударов по этому региону юга. Удар пришелся по акватории Очаковской общины.

"Без пострадавших и разрушений", - констатировал Ким в Telegram, добавив, что в Николаеве и других районах области прошла ночь относительно спокойно.

Днепропетровская область

В этом регионе, по данным его главы Сергея Лысака, которые он также ежедневно публикует Telegram, ночь прошла без вражеских атак.

Запорожская область

За прошедшие сутки под обстрелами оккупантов находились 20 населенных пунктов Запорожской области. Враг нанес по ним 94 удара. Больше всего досталось Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Ольговскому, Щербакам, Плавням, Каменскому, Степногорску и другим прифронтовым селам. По ним было произведено 88 ударов с артиллерии.

"К счастью, население не задело", - написал в Telegram глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Харьковская область

Российские войска также продолжали обстреливать приграничные районы Харьковской области. Больше всех за последние сутки от ударов страдали Купянск и село Вязовое Харьковского района. В первом случае, при обстреле Купянска трое людей - женщины и 35-летний мужчина получили ранения. Под ударом РСЗО опять оказались жилые дома.

"В районе с. Вязовое Харьковского района враг нанес удар 2 ракетами С-300. Обе попали на открытую местность в поле", - рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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