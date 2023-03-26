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Ночью РФ атаковала Краматорск, утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки (фото)

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Донбасс, Воскресенье 26 марта 2023 09:52
Ночью РФ атаковала Краматорск, утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки (фото) Фото: утром 26 марта продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в воскресенье, 26 марта, российские оккупанты обстреляли Краматорск. Уже утром российская армия интенсивно бьет по Авдеевке, применяя артиллерию и "Грады", в том числе кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - попали в промышленную зону. По оперативной информации, обошлось без жертв", - рассказал он.

По данным главы региона, ночью и утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки из артиллерии и "Градов", в том числе кассетными боеприпасами.

"Снаряды попали по территории 4 улиц и АКХЗ. В Кураховской общине повреждены две 2-этажки в Остром и частный дом в Курахово", - добавил Кириленко.

Как сообщалось, оккупанты постоянно пытаются штурмовать в районах Авдеевки и Марьинки, однако защитники держат оборону.

В частности, ситуация вокруг города Авдеевка все больше становится напряженной, войска РФ постоянно пытаются окружить город.

При этом в Авдеевке местные власти призвали жителей срочно эвакуироваться, поскольку россияне постоянно наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

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