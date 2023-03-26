Ночью РФ атаковала Краматорск, утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки (фото)

Ночью в воскресенье, 26 марта, российские оккупанты обстреляли Краматорск. Уже утром российская армия интенсивно бьет по Авдеевке, применяя артиллерию и "Грады", в том числе кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - попали в промышленную зону. По оперативной информации, обошлось без жертв", - рассказал он.

По данным главы региона, ночью и утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки из артиллерии и "Градов", в том числе кассетными боеприпасами.

"Снаряды попали по территории 4 улиц и АКХЗ. В Кураховской общине повреждены две 2-этажки в Остром и частный дом в Курахово", - добавил Кириленко.