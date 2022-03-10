Зеленський розповів, як можна стримати Росію, аби вже зараз захистити сусідні країни
Володимир Зеленський перерахував ті заходи, якими можна стримати військову агресію РФ щодо України, а також захистити інші, сусідні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента німецькому виданню ZEIT.
"Якщо говорити про санкції, то в першу чергу вони мають припинити експорт нафти, нафтопродуктів і газу. Світові порти мають бути закриті для російських кораблів. Вантажні компанії повинні припинити відправляти та отримувати товари з Росії та в Росію. Усі банки мають бути виключені з платіжної системи Swift, без винятків... Це конкретні речі, які можна зробити", - заявив президент.
За його словами, якщо цього не станеться зараз, то все одно потрібно зробити більше, щоб захистити країни Балтії, Польщу, Молдову, Грузію та всіх інших сусідів Росії від вторгнення.
"Також дуже важливо, щоб західні країни нарешті вирішили, як створити гуманітарну зону, заборонену для польотів над Україною", - додав Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський також заявив, що його сім'я залишається в Україні.
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